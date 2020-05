Emprims tests clinics per in vaccin

L'interpresa da biotec americana Novavax ha cumenzà en l'Australia cun emprims tests clinics vid umans per in vaccin cunter il coronavirus. Resultats relevants spetgian ins sin la fin da fanadur, ha communitgà l'interpresa.

Novavax n'è betg l'emprima interpresa che fa tests per in vaccin potenzial. Venderdi aveva il magazin da scienzia «The Lancet» rapportà davart in vaccin chinais. Quel haja chaschunà ina reacziun d'immunitad cunter il virus.

Sin l'entir mund sustegnan numerusas regenzas ed organisaziuns cun pliras milliardas francs la perscrutaziun per chattar in vaccin.