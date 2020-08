La regenza taliana ha prolungà las mesiras cunter corona enfin ils 7 da settember. Il cabinet dal primminister Giuseppe Conte ha approvà in decret ch'obligescha da vinavant purtar mascras en stanzas serradas dal spazi public. Er stoppian las reglas da distanza vinavant vegnir resguardadas. Fullas da glieud pli grondas restian vinavant scumandadas. Ultra da quai ha la regenza decis d’augmentar il pachet d’agid per l’economia per 25 milliardas sin 100 milliardas euros.

L'Italia è in dals pajais il pli pertutgà da la crisa da corona cun passa 35'000 mortoris en connex cun Covid-19.