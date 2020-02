Il dumber d'infectads crescha ad in crescher en l'Italia

Il dumber da persunas ch’èn infectadas cun il virus en l’Italia è entant creschì sin 224. Quai scriva l'Uffizi federal da sanadad sin sia pagina d'internet. Sis persunas èn mortas pervi dal virus. En la regiun da la Lombardia, ch'è pertutgada il pli fitg, restan radund in tozzel vischnancas isoladas. L'isolaziun duai valair per entant per set dis.

Pliras citads en l'Italia dal Nord èn bloccadas

La regenza ha decidì da barricadar pliras citads en il Nord dal pajais. Uschia èn radund 50'000 persunas bloccadas en lur regiuns.

Pertutgà en las 10 citads en la provinza Lodi en la Lombardia: Bertonico, Castiglione d'Adda, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, Codogno, Maleo, Casalpusterlengo, Somaglia, Fombio e San Fiorano. Plinavant èn era ils 3'000 abitants da la citad Vo en vischinanza da Venezia serrads giu. En bleras citads e vischnancas èn scolas e bleras butias vegnidas serradas ad interim.

Fin uss anc naginas restricziuns da viadi

La cumissaria per la sanadad da l’Uniun europeica Stella Kyriakides sa mussa inquietada en vista a la derasaziun dal virus da Corona en l’Italia. Eventualas restricziuns da viadi stoppian però succeder cun mesira ed a moda coordinada. Quai ha la cumissaria per la sanadad ditg. Enfin uss na cusseglia l’Organisaziun mundiala per la sanadad naginas restricziuns da viadi.

China ha annunzià tantas unfrendas sco anc mai

En la China, nua ch’il virus ha cumenzà a sa derasar, è il dumber d'unfrendas creschì per 150 sin total bunamain 2'600 persunas pervi da la malsogna da pulmun/lom. Tantas unfrendas n'èn anc mai vegnidas annunziadas entaifer in di, sco la cumissiun da sanadad a Peking annunzia. Era il dumber da persunas infectadas è creschida per 409 persunas sin 77'150. La pli gronda cifra d'infectads vegn da la provinza Hubei nua ch'il virus è er rut ora.

Era blers medis e tgiraders èn s'infectads, tenor las medias statalas dapli che 3'000. La fin d'emna èn trais medis morts, dus dad els a Hubei.

Entant metta la China 99,5 milliardas Yuan (var 14 milliardas francs) a disposiziun per cumbatter il virus da corona.

Pli aut grad d'alarm en la Corea dal Sid

En la Corea dal Sid sa concentrescha il virus sin la citad da 2,5 milliuns abitants Daegu e conturn. Sulet 129 nov infectads ha la secta Shincheonji-Kirche Jesu annunzià. Dapli che la mesadad dals cas en il pajais èn aderents da la secta. La regenza ha proclamà il pli aut grad d'alarm.

