Ils Stadis Unids han sgulà enavos radund 400 burgais a bord d'ina cruschera ch'era sut quarantina en il Giapun.

Entant è il dumber da persunas infectadas dal virus da Corona s'augmentà sin passa 70'500 cas

Aifer in di èn mortas 105 persunas. Uschia è il dumber total da morts pervi dal virus sin 1'770 mortoris, ha communitgà la cumissiun da sanadad naziunala NHC a Peking.

Spezialmain pertutgada è la provinza Hubei en la China centrala cun 60 milliuns abitants cun la metropola Wuhan. Sulet là datti 58'182 infecziuns e 1'696 mortoris confermads entras il virus.

Lubids èn be vehichels d'urgenza

Cun in scumond per autos privats ha la regiun da crisa decidì ulteriuras mesiras drasticas. En las citads da la provinza èn permiss be transports cun autos d'urgenza, da servetschs sco er transports cun rauba dal diever quotidian. Scadins viadis privats cun vehichels èn scumandads.

Entant è arrivada a Peking in'equipa d'experts internaziunals sut la direcziun da la WHO che discurran cun represchentants d'autoritads chinaisas. La WHO aveva pretendì da la China da metter a disposiziun dapli infurmaziuns davart las pussaivladads da diagnostitgar ils cas dal virus da Corona.

Consequenzas per l'economia

En la China ha la banca centrala sbassà il tschains per emprests a termin mesaun. Uschia vul il stadi mitigiar las consequenzas dal virus da Corona sin l’economia. Experts quintan che la banca centrala sbassia sco proxim er il tschains directiv. En consequenza èn ils curs da las aczias als martgads chinais s’augmentads.

Blers experts quintan che l’economia pateschia fitg l’emprim quartal da l’onn pervi dal virus da Corona. Tranter auter vegn quintà che marcantamain damain autos vegnian vendids.

