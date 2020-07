La polizia da Hongkong ha arrestà tozzels da demonstrants, suenter che la nova lescha per la segirtad naziunala è ida en vigur. Reproschà vegn als arrestads chaussas sco – d’avair cuntrafatg al scumond da sa radunar u d’avair impedì la polizia.

L’emprima arrestaziun sin basa da la nova lescha ha pertutgà in um giuven, ch’aveva mussà ina bandiera cun la pretensiun per in Hongkong independent. Suenter che la nova lescha è ida en vigur, è malgrà il scumond da demonstrar blera glieud ida sin via.

Dapi 23 onns nagina colonia pli

Tenor la nova lescha è bler puspè scumandà a Hongkong – ch'era lubì avant pervi dal dretg d'exprimer libramain si'opiniun. Quest dretg valeva dapi il 1. da fanadur 1997, cura che la Gronda Britannia ha surdà sia colonia a la China.