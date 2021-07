Il dumber da mortoris crescha vinavant: fin dumengia mezdi han las autoritads dumbrà 156 unfrendas. La dimensiun da la catastrofa èn Germania n'è anc adina betg clera e resta vinavant betg survesaivla.

La dimensiun da la catastrofa èn Germania n'è anc adina betg clera e resta vinavant betg survesaivla. Pliras tschient persunas valan anc adina sco sparidas. Las autoritads van or da quai, ch'il dumber d'unfrendas vegn anc a crescher.

Las autoritads van or da quai, ch'il dumber d'unfrendas vegn anc a crescher. Durant sia visita ha Angela Merkel, la chanceliera tudestga, empermess agid svelt. Il vicechancelier, Olaf Scholz, aveva empermess 300 milliuns euros per reconstruir l'infrastructura donnegiada.

La chanceliera tudestga, Angela Merkel, ha visità la citad Schuld en il Bundesland Rheinland-Pfalz. La citad ê ferm pertutgada da las malauras e l’aua gronda. Angela Merkel ha empermess l’agid da las autoritads a la glieud là. Las autoritads stoppian ussa agir svelt a curta vista. La Germania possia dar in sustegn finanzial per la reconstrucziun. Ella stoppia però era sa midar, uschia la chanceliera. La politica stoppia resguardar dapli ch’en il passà la natira e il clima.

Legenda: La chanceliera tudestga, Angela Merkel, ha visità la citad Schuld en il Bundesland Rheinland-Pfalz. Keystone

Passa 150 unfrendas, plirs tschients èn sparì

Fin dumengia han las autoritads dumbrà passa 156 unfrendas da las inundaziuns. A Rheinland-Pfalz èn tenor indicaziuns uffizials almain 110 persunas mortas, a Nordrhein-Westfalen passa 45. I saja da quintar ch'il dumber d'unfrendas crescha vinavant, ha ditg il primminister da Nordrhein-Westfalen Armin Laschet (CDU) il venderdi suenter ina sesida extraordinaria.

Fotografia or da l'aria mussa las dimensiuns da l'aua gronda , il link avra en ina nova fanestra

En omadus Bundeslands èn anc tschients da persunas sparidas. En blers lieus è interrut il current electric e la telefonia mobila. Bleras persunas na sajan betg pli cuntanschiblas. Pliras tschientmilli persunas n'han il mument nagina electricitad.

Plievgia intensiva e flums stgarpands

Interrupziuns dal current electric han bloccà las regiuns e numers d'urgenza èn crudads ora. Ultra da quai èn ils livels dals flums Rain, Ruhr, Mosel e da flums pitschens creschids fermamain. Ed er per ils proxims dis vegn spetgà che quels livels creschian anc ina giada.

Las autoritads survegnian adina puspè cloms d'agid. Bleras persunas possian ins il mument be cuntanscher cun bartgas. Pliras chasas da tgira èn vegnidas evacuadas. Dramatic è la situaziun ad Erftstadt-Blessem en il sidvest da Cologna. Bleras chasas èn crudadas ensemen, i dettia almain in'unfrenda. En general manchian dentant anc las infurmaziuns, ha ditg ina pledadra da la regiun.

Il president da la Germania, Frank-Walter Steinmeier, è la sonda ì a Erftstadt ed è s'exprimì davart la situaziun. En temps da basegn stoppia la Germania tegnair ensemen, ha el appellà.

Legenda: Il president da la Gemrania, Frank-Walter Steinmeier, durant sia visita en la regiun pertutgada. Keystone

Entant ha il vicechancelier tudestg, Olaf Scholz, empermess agid immediat a las unfrendas en il vest dal pajais. En la gasetta «Bild am Sonntag» ha el en quest connex discurrì dad almain 300 milliuns euros. Plinavant dovria uss in plan per reconstruir l'infrastructura donnegiada tant pli spert.

Situaziun nunsurvesaivla

En il Bundesland Rheinland-Pfalz n'èn las dimensiuns da la catastrofa èn pliras regiuns anc betg dal tut cleras. Dapi la gievgia datti ina gronda acziun da salvament. Helicopters da polizia han spendrà persunas giu dals tetgs da lur chasas u da plantas. Er il militar è en acziun cun passa 850 schuldads. Anc valan fitg bleras persunas sco sparidas. Da cuntanscher quellas è tenor infurmaziuns uffizialas difficil, perquai che la rait da telefonia mobila è per part interrutta.