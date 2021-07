Ils livels d'aua dals Lais da Thun, Bienna e dal Lai dals Quatter Chantuns èn ids enavos las davosas uras. Lucerna avra puspè intginas punts da peduns.

Lucerna avra puspè intginas punts da peduns. Er il livel d'aua dal Lai da Neuchâtel sa sbassa dapi il glindesdi curt avant mezdi. Il glindesdi a bun'ura era anc vegnì observà ch'il livel da quel lai s'auzava – tar tut ils auters lais era il livel gia vi da sa sbassar.

Il glindesdi a bun'ura era anc vegnì observà ch'il livel da quel lai s'auzava – tar tut ils auters lais era il livel gia vi da sa sbassar. Tar il Lai da Thun han las autoritads sbassà il privel d'aua gronda sin il stgalim 4 da 5. Nudar e navigar cun la bartga a vela è puspè lubì. Tar l'Aara a Berna vala da nov il stgalim 3. L'Aara aveva inundà chasas en ils quartiers da Marzili, Altenberg e Matte.

Nudar e navigar cun la bartga a vela è puspè lubì. L'Aara aveva inundà chasas en ils quartiers da Marzili, Altenberg e Matte. La fin d'emna passada e quest'emna duai la situaziun tenor SRF Meteo sa calmar vinavant. Tenor l'Uffizi federal d'ambient tschessan ils livels da l'aua be plaunet. Il privel dad inundaziuns e sbuvaditschs smanatscha vinavant.

Lai da Neuchâtel – Il livel dal lai sa sbassa finalmain

Legenda: Ad Yverdon-les-Bains hai dà inundaziuns – tranter auter pervia da la bisa che sufla l'aua sin la terra. Keystone

Er ad Yverdon-les-Bains en il chantun Vad sa calma la situaziun plaunet. Il livel dal Lai da Neuchâtel sa sbassa dapi il glindesdi curt avant mezdi finalmain. Il president dad Yverdon-les-Bains, Pierre Dessemontet, va dentant or da quai ch'il livel dal lai vegn a sa sbassar fitg plaun. Almain fin la fin da questa emna vegnia il livel anc ad esser auts. Ma tut en tut saja la situaziun sut controlla, ha ditg Dessemontet il glindesdi davant las medias.

Lai dals Quatter Chantuns sa sbassa vinavant

A Lucerna aveva il Lai dals Quatter Chantuns cuntanschì il livel critic – la situaziun n'è dentant betg sa pegiurada. Il livel dal lai s'è sbassà vinavant. Glindesdi ha la citad decidì d'avrir puspè intginas punts da peduns sur la Reuss. La punt istorica, la Kapellbrücke, resta dentant vinavant serrada.

Ils bastiments sur il Lai dals Quatter Chantuns na curseschan dentant anc betg – quai almain fin mesemna saira. I vala vinavant il livel da privel d'aua gronda stgalim 5, vul dir fitg grond privel.

Maletg 1 / 12 Legenda: Cecilia Demarmels. Maletg 2 / 12 Legenda: Cecilia Demarmels. Maletg 3 / 12 Legenda: Cecilia Demarmels. Maletg 4 / 12 Legenda: Cecilia Demarmels. Maletg 5 / 12 Legenda: Cecilia Demarmels. Maletg 6 / 12 Legenda: Cecilia Demarmels. Maletg 7 / 12 Legenda: Cecilia Demarmels. Maletg 8 / 12 Legenda: Cecilia Demarmels. Maletg 9 / 12 Legenda: MAD, Silvano Stecher. Maletg 10 / 12 Legenda: MAD, Silvano Stecher. Maletg 11 / 12 Legenda: MAD, Silvano Stecher. Maletg 12 / 12 Legenda: MAD, Silvano Stecher.

A Berna è il Marzili per part stà inundà

Per il flum Aara a Berna vala actualmain in aut privel, stgalim 3 da 5. La sonda è la situaziun en la citad da Berna sa stabilisada, l'Aara maina anc adina fitg bler'aua ed il quartier Marzili è per part inundà. Gia il venderdi èn ils urs vegnids evacuads or dal parc datiers da l'Aara e transportads en lur claus en il foss dad urs.

Maletg 1 / 10 Legenda: La Aara a Berna ha cuntanschì in livel critic. RTR, Fabia Caduff Maletg 2 / 10 Legenda: La Aara va sur la riva ora. RTR, Fabia Caduff Maletg 3 / 10 Legenda: A Berna han ils urs stuì vegnir evacuads dal parc e sa chattan uss puspè en il foss dad urs. RTR Maletg 4 / 10 Legenda: Berna è preparà per il mender cas. RTR, Fabia Caduff Maletg 5 / 10 Legenda: Berna, ils 16 da fanadur. RTR, Fabia Caduff Maletg 6 / 10 Legenda: Il quartier Marzili è per part inundà. Keystone Maletg 7 / 10 Legenda: L'Aara ha cuntanschì il pli aut stgalim da privel. Keystone Maletg 8 / 10 Legenda: Il flum Aara ha cuntanschì a Berna il livel critic. Keystone Maletg 9 / 10 Legenda: Il quartier Marzili è per part inundà. Keystone Maletg 10 / 10 Legenda: A Berna va l'Aara surora. RTR, Fabia Caduff

Grondas sfidas en la Svizra Centrala

En il chantun Zug ha il rempar da la Reuss fatg quitads. Pervia da la blera aua ch'il flum purtava, avess quelpudì rumper, uschia il stab directiv dal chantun. Pertutgada fiss cunzunt la vischnanca Hünenberg stada. En il chantun Sviz han las autoritads stuì serrar la fin da l'emna passada pliras vias pervia da la plievgia. En il chantun Uri aveva il sistem da surveglianza dà alarm suenter ch'intgins craps eran sa tschentads en ina rait. La via e la punt na sajan dentant betg vegnidas donnegiadas.

Maletg 1 / 5 Legenda: A Giswil en vischinanza dal Lai da Sarnen. RTR, Natalia Weber Maletg 2 / 5 Legenda: Plazza da campar a Giswil. RTR, Natalia Weber Maletg 3 / 5 Legenda: Impressiuns da Giswil RTR Maletg 4 / 5 Legenda: Impressiuns da Giswil RTR Maletg 5 / 5 Legenda: Impressiuns da Giswil RTR

En il chantun Sursilvania hai pluvì be pauc la fin d'emna, ha communitgà il chantun sin sia pagina dad internet. Al Lai da Sarnen è vegnì cuntanschì il venderdi il livel maximal. Dapi lura sa sbassa il livel da l'aua continuant. La situaziun saja il mument stabila, las mesiras enturn ils lais vegnian dentant mantegnidas. Il privel d'aua gronda e sbuvaditschs exista vinavant.

La chantadura Marie Louise Werth viva dapli 30 onns a Sachseln. In vitg gist a la riva dal lai da Sarnen. Tras las malauras è la staziun da Sachseln sut aua e nagins trens passan pli tras il vitg. Sper il traffic public èn er anc pertutgads plirs tschalers ch'ins ha da pumpar ora. Ella sezza na saja betg pertutgada directa, enconuschia dentant amis ed amias ch'hajan da cumbatter cun las auas. I sa tractia en general dad ina situaziun speziala, la glieud emprovia dentant da gidar in a l'auter.