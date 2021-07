Tenor la carta dals privels natirals da la Confederaziun poi dar enfin 110 liters plievgia per meter quadrat. Las regiuns ch’èn il pli ferm pertutgadas èn l’ost dal Grischun, il vest da la Svizra ed il nord dal Tessin. Cun la pli ferma plievgia en il Grischun sto far quint la regiun da Scuol. La Confederaziuns ha era dà ora avertiments d’aua gronda per diversas regiuns en Svizra.

Ils avertiments valan, tranter auter, per la regiun enturn il flum Reuss, il Lai dals Quatter chantuns, quel da Thun e da Brienz sco era l’Aara. Per tut las regiuns cun privel d’aua gronda vala il segund grond stgalim da privel, vul dir «privel grond». Cun las fermas plievgias èsi da quintar da glindesdi saira enfin mardi saira.