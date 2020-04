Airbus dumonda per lavur curta

Il construider d'eroplans europeic Airbus ha dumandà lavur curta per ulteriurs 3'200 lavurers. Pertutgads sajan ils emploiads en ina fabrica a Wales nua ch'Airbus fa alas per ses eroplans. L'emna passada ha il concern gia dumandà lavur curta per 3'000 emploiads en Frantscha.

Uss rapporta l'agentura da novitads Reuters d'ina brev dal schef dal concern als 135'000 emploiads. En quella scrivia el ch'il surviver dal concern saja periclità, l'interpresa perdia daners sco anc mai.

Boeing cun las medemas difficultads

Betg meglier vai cun il concurrent american Boeing. Glindesdi proxim vul Boeing puspè cumenzar parzialmain cun la producziun dal tip "Dreamliner". La direcziun avertescha dentant da consequenzas durablas da la crisa da corona. I dovria 2 fin 3 onns fin ch'i vegnia puspè sgulà tant sco avant la crisa. Damaun vul Boeing publitgar sias cifras da quartal.