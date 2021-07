L'emprima staziun dal cusseglier federal Ignazio Cassis – sin ses viadi tras il Balticum – ha manà el a Riga, la chapitala da la Lettonia. Il cusseglier federal è vegnì retschavì dal president da la Lettonia, Egils Levits, dal minister da l'exteriur e da la presidenta dal parlament.

Tematisà cunvegna da basa

Il minister da l'exteriur ha dumandà per chapientscha per la politica svizra envers l'Uniun europeica. Cassis haja declerà a ses partenaris da discurs la decisiun dal Cussegl federal da chalar cun las tractativas per ina cunvegna da basa. Quai ha communitgà il Departament federal d'affars exteriurs. Dentant haja Cassis suttastritgà che la Svizra vegnia er vinavant a restar in partenari fidà ed engaschà da l'UE.

