En ils Stadis Unids avertescha il FBI davart protests armads en vista a la saramentaziun dal nov president american Joe Biden. I sajan planisads protests armads avant ils bajetgs da regenza en tut ils 50 stadis federativs americans, statti en in scriver intern il qual pliras agenturas da novitads enconuschan. En la chapitala Washington sa prepara la guardia naziunala sin protests violents. Fin 15'000 schuldads sajan pronts, ha communitgà il pentagon. L'introducziun en uffizi da Biden è ils 20 da schaner.

Era Twitter avertescha

Avant intgins dis aveva gia il servetsch da messadis curts Twitter avertì. Sin sia plattafurma ed er sur auters chanals curseschian plans concrets per ulteriurs protests armads. Tranter auter vegnian là discutads in ulteriur assagl sin il Capitol – sco er assagls sin bajetgs da parlament en stadis federativs per ils 17 da schaner.

Stizzà passa 70'000 contos

En consequenza da l'assagl sin il Capitol a Washington ha Twitter declerà d'avair stizzà passa 70'000 contos da conspiraziunists. Tenor ina communicaziun hajan ils pli blers contos propagà cuntegns dal moviment QAnon che sustegna il president Trump. En blers cas sajan contos cun cuntegns da QAnon stads dad attribuir ad in sulet autur.

Venderdi passà aveva Twitter era stizzà permanentamain il conto da Trump.