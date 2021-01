Twitter serra Trump per adina

Sco Twitter ha communitgà, saja il ristg d'ina ulteriura instigaziun da violenza memia grond. Trump è adina puspè sa drizzà pliras giadas a di via Twitter direct a ses aderents ed a la publicitad.

Entant rinfatscha Trump a Twitter d'esser sa cunvegnì cun ils Democrats ed ils extrems da la sanestra per stizzar ses conto e far taschair el. Mussaments per sias pretensiuns n'ha el betg preschentà.

Senatura republicana cunter Trump

Entant pretenda er l'emprima senatura republicana che Trump sa retiria. Quel haja chaschunà avunda donn, ha la senatura d'Alaska Lisa Murkowski ditg. En la gasetta Anchorage Daily News ha ella fatg con-responsabel Trump per l'attatga sin il parlament. Trump saja mo sa dustà per motivs egoistics da bandunar la Chasa Alva. El veglia mo restar là per ses ego ed il titel.

Ord 10vor10: