En l'Austria pon a partir da glindesdi be pli persunas vaccinadas u guaridas ir en restaurants, hotels u retschaiver servetschs che dovran in contact corporal. Quai ha la regenza conservativ-verda decidì en vista a las cifras d'infecziun che creschan. Er tar occurrenzas cun 25 u dapli persunas vala la regla da 2G.

Nus vegnin a trair pli stretg las mastrinas per persunas betg vaccinadas.

Venderdi è la cifra da novas infecziuns en Austria stada tar 9'388 – fitg datier dal record d'enfin uss, da 9'586 novas infecziuns, ch'i aveva dà avant radund in onn. Oriund aveva la regenza austriacca decidì da be vulair introducir in lockdown parzial per betg vaccinads, sche passa 500 letgs sin l'intensiva sajan occupads da pazients da corona. Il mument èn quai bain be 352 letgs, dentant vegnan ils 500 ad esser cuntanschids en paucs dis, ha ditg il minister da sanadad Wolfgang Mückstein.

