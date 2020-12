Cun spargnar durant la crisa da corona ha la Lufthansa pudì sbassar considerablamain ils custs. Tenor il schef da la societad aviatica tudestga Carsten Spohr haja la Lufthansa pudì far permez ils custs. La svieuta saja però sa reducida per dus terzs, ha el ditg envers la «Welt am Sonntag». Dal pachet da mesiras da la Germania, l'Austria e la Svizra da total 9 milliardas euros haja la Lufthansa anc gnanc dà ora 3 milliardas, ha Carsten Spohr ditg vinavant. – La Svizra ha garantì la primavaira a la Swiss ina contribuziun da 1,5 milliardas francs.

Nagina surdebitaziun il 2021

Ina ulteriura situaziun da crisa il 2021 na sa mussia betg. Cun ina liquiditad da radund 10 milliardas euros ed avunda reservas en la bilantscha possia el excluder ina surdebitaziun, ha Carsten Spohr agiuntà.

Legenda: Aviuns da la Lufthansa che n'èn il mument betg en acziun èn parcads sin ina pista d'atterrar serrada a Frankfurt. Keystone

15'000 enstagl 5'000 euros

La societad aviatica tudestga dovra er ils daners ord ils credits da stadi per augmentar las pajas da pilotas e pilots che survegnan indemnisaziun per lavur reducida. Concret vegnia per exempel la paja mensila d'in ex-A380 chapitani augmentà da 5'000 sin fin 15'000 euros, sco Carsten Spohr ha confermà envers la gasetta.