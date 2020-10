Il schef da la societad aviatica Swiss, Thomas Klühr, quinta da stuair stritgar ils proxims dus onns radund 1'000 plazzas. Quai duaja capitar cun in stop d'engaschar novs collavuraturs, cun models da pensums parzials e pensiuns anticipadas. Sche la fluctuaziun sa sviluppeschia sco ils onns passads possian las plazzas vegnir stritgadas senza ch'insatgi stoppia vegnir relaschà, ha Klühr ditg envers la «Schweiz am Wochenende».

La crisa da corona ha per part franà cumplettamain il traffic aviatic. La Swiss quinta perquai che la fatschenta sa reduceschia per 20% a media fin lunga vista. En quest cas tanschess la reducziun da questas 1'000 plazzas.

Dapli clerezza il 2021

Sche la situaziun economica na sa megliurass dentant betg, lura sajan relaschadas betg pli exclusas. L'emprim quartal 2021 vegnia ins a savair dapli. La Swiss perdia actualmain mintga di 1,5 fin 2 milliuns francs. Tut las regulaziuns da quarantina da la Confederaziun sajan per la Swiss sco in segund lockdown. Sche tut questas regulaziuns restian anc a la lunga, lura haja la Swiss in problem serius.

Ord l'archiv da SRF