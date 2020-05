En la Gronda Britannia ha la chombra dals deputads deliberà il sboz da lescha per terminar la libertad da circulaziun per lavurers da l'Europa suenter il Brexit. Quel prevesa che lavurers da l'UE, da la Svizra, l'Islanda, la Norvegia ed il Principadi da Liechtenstein n'han a partir dal 2021 nagin access liber pli a la fiera da lavur en Gronda Britannia.

Tge criteris che duain en l'avegnir valair per l'immigraziun na vegn betg precisà en il sboz. La regenza da primminister Boris Johnson aveva dentant gia preschentà il favrer in sistem da puncts ch'avantagescha persunas cun qualificaziuns spezialas.

Anc blers puncts dispitaivels

La fasa transitorica nua ch'i na sa mida nagut en las relaziuns tranter l'UE e la Gronda Britannia cuzza fin la fin da l'onn. Per il primminister Boris Johnson n'èsi nagina opziun da prolungar quella. Quai malgrà ch'i dat anc differents puncts nua che Brüssel e la Gronda Britannia n'èn anc betg perina. P. ex. dretgs da pestga, protecziun da datas, colliaziuns da sgol ed ulteriur traffic public u er ina cunvegna da commerzi. Per il zercladur è previs in ulteriur inscunter. Na chattan ils responsabels naginas soluziuns smanatscha la fin da l'onn in «brexit dir».