Tenor rapports da differentas gasettas vul il nov possessur Elon Musk stritgar tranter in terz e la mesadad da tut las plazzas. Quai pertutgass fin a 3'700 persunas. Cifras exactas duain vegnir annunziadas il venderdi. Il schef da Tesla aveva cumprà Twitter per 44 milliardas dollars e silsuenter declarà, sia emprima prioritad saja da reducir ils custs da la firma deficitara. En in emprim pass aveva el relaschà il CEO ed auters auts managers.

Relaschà l'entir cussegl d'administraziun

Twitter ha annunzià il mardi ch'il cussegl administraziun saja vegnì schlià. Tuts ils nov commembers hajan dà si la plazza. Sco singul commember ha Musk fin uss elegì sasez.

Dapi insaquants dis è il milliardari american possessur da Twitter. Che Elon Musk ha relaschà il schef Parag Agrawal immediat suenter, e vegnì chapì sco signal. Parag Agrawal era persuenter da serrar l'anteriur president american Donald Trump tar la plattafurma sociala, cun l'argument ch'i dettia la ristga che Trump incitescha violenza via la plattafurma. Elon Musk, da l'autra vart, vul dapli libertad d'opiniun sin la plattafurma ed avrir pli fitg ella. Tranter auter era per l'anteriur president american.

Sche quai è ina buna novitad vegn discutà

Blers commentaturs e commentaturas teman che Twitter daventia ina plattafurma che cuntegn dapli odi e vistas politicas extremas. Musk ha gia empruvà la gievgia da quietar quellas vuschs. Twitter na dastgia betg daventar in «lieu dal grisch» nua che tut possia vegnir ditg senza consequenzas, ha Musk scrit en ina brev averta.

Elon Musk aveva gia avant sia cumpra empermess pli pauca controlla da cuntegns, pli paucs accounts da fake e dapli divertiment. Co ch’el vul realisar quai sco nov possessur da la plattafurma è avert.

Trump desista da Twitter

L'anteriur president american Donald Trump haja en il mument nagin interess da turnar tar la plattafurma. Quai ha el communitgà tar Fox News digital. I plaschia meglier ad el tar Truth Social, ina autra plattafurma: «Jau hai gugent Elon, ma jau rest tar Truth».