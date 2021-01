Pass concrets per relaschar Trump

Il vicepresident american Mike Pence duai instradar aifer in di ils pass necessaris per relaschar il president Donald Trump da ses uffizi, quai pretenda la parsura democratica da la chombra da represchentants, Nancy Pelosi. Raschun è l'assagl sin il capitol da l'emna passada per il qual Trump saja cunresponsabel.

Pence duai sa basar sin il 25avel artitgel supplementar da la constituziun. Quel prevesa ch'in president po vegnir relaschà da l'uffizi dals commembers da regenza, sch'el è inabel da far ses uffizi. Sche Pence na reageschia betg aifer 24 uras, avrian ils democrats ina procedura d'impeachment parlamentara cunter Trump.