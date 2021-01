Radund 100 pajais han dumandà l'Organisaziun mundiala da commerzi WTO – da dar liber ils dretgs da patenta dals producents da vaccin durant la pandemia.

Dus tozzels organisaziuns nunguvernamentalas pretendan uss, ch'era la Svizra sustegnia questa pretensiun. Quai refusa il Cussegl federal dentant.

Mo paucs pajais sco la Svizra sajan fin uss en la situaziun da vegnir tar avunda dosas da vaccinar, scrivan las organisaziuns en ina brev averta al Cussegl federal. Blers auters pajais cun damain meds finanzials stoppian perencunter spetgar anc blers onns, crititgeschan ils auturs da la brev.

Tranter ils auturs da la brev è era l'organisaziun Public Eye. Almain 70 pajais na sajan fin la fin da l'onn betg bun – da virolar sulet 10 pertschient da lur populaziun, ha ditg il pledader da Public Eye envers il radio SRF.

Svizra duai s'engaschar

La Svizra duai perquai sustegnair la dumonda a l'Organisaziun mundiala da commerzi WTO, d'abolir per ina tscherta perioda la protecziun da patentas severa. Uschè ditg ch'ina interpresa posseda la patenta sin in vaccin – na dastga nagin'autra firma copiar quel senza licenza, per ch'il vaccin vegnia pli bunmartgà. Dentant la Svizra che ha plirs concerns da farma globals cun sedia en il pajais, na vul betg sustegnair quest'idea.

WTO è la davosa instanza

Il davos pled en chapitel han ils pajais commembers da la WTO. Il gremi responsabel votescha l'entschatta favrer – sch'ils dretgs da patenta dals producents da vaccin scrodan per il temp da la pandemia.