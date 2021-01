L’Organisaziun mundiala da la sanadad WHO crititgescha la repartiziun globala da las vaccinaziuns cunter Covid-19. La gronda part da las vaccinaziuns succedia il mument mo en paucs stadis.

Fin uss sajan 95 pertschient da las vaccinaziuns succedidas mo en 10 stadis, ha ditg il directur da la WHO en l’Europa, Hans Kluge. La WHO pretenda dapli solidaritad dals stadis europeics. Stadis ch’hajan la pussaivladad, duain s’engaschar per ina repartiziun gista dals vaccins. La WHO sezza fa gronds sforzs per che er pajais pli paupers survegnian access al vaccin.