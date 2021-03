Avant in onn ha il Cussegl federal serrà si tut. La Svizra è ida en l'emprim lockdown. Las butias, ustarias, bars, indrizs da sport e divertiment han stuì serrar lur portas. Ed era il chantun Grischun ha prendì mesiras ed ha interrut la stagiun da skis. In onn pli tard è la Svizra en ses segund lockdown. L'econom e manader dal Think Tank «Forum economic Grischun», Peder Plaz, ha analisà la situaziun.

Tenor el èn las autoritads e l'economia ids enturn bain cun la pandemia. Sulettamain sin la stagiun d'enviern avess'ins pudì sa preparar meglier. Peder Plaz ha era guardà enavant.

La stad vegn probabel pli u main uschia sco l'onn passà.

Per la stad che vegn prognostitgescha Peder Plaz in temp sco la stad passada. Quitads fa el per la stagiun d'enviern che suonda. Cunzunt sch'igl avess lura da dar ina ulteriura unda d'infecziuns. Tenor el stoppia l'economia e la politica ussa far tut per ch'i na suondia betg anc in ulteriur lockdown.