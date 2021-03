Igl è stà il temp cura che l'entira Svizra ha guardà vers Berna: Il Cussegl federal annunzia il lockdown. In sguard sin quels dis da mez mars 2020 ed ina survista tge ch'è insumma capità en quest onn da pandemia.

Dapi in onn han las infurmaziuns en il center da medias a Berna survegnì dapli attenziun. Ils 13 da mars 2020 è dentant stà in punct culminant: Il Cussegl federal annunzia mesiras rigurusas per cumbatter Covid-19.

Quest venderdi ils 13, ha era la regenza grischuna decis mesiras.

E precisescha – en globo en ina conferenza da medias – si'argumentaziun.

Be trais dis pli tard – ils 16 da mars 2020 – suonda il proxim pass dal Cussegl federal, il lockdown:

Cumenzà ha la pandemia dentant gia bler pli baud. Qua ils eveniments ils pli impurtants – curt e survesaivel:

In onn coronavirus: Tut quai è capità...

Dapi in onn s'occupa la Svizra era da cifras e valurs: Cas d'infecziuns, tests, valur da reproducziun, vaccinaziuns etc. Qua la survista: