Il dumber da retschaviders d'agid sociel en las citads svizras è restà stabil, quai mussa in rapport da l'Iniziativa da las citads per la politica sociala.

Il dumber da persunas che survegn da nov agid social, saja sa reducì per 7% cumpareglià cun la media dals ultims trais onns. Motiv per quest regress sajan contribuziuns da sustegn pervia da la pandemia da corona e perquai ch'il martgà da lavur saja sa revegnì svelt, uschia mussa il rapport. Plinavant concluda quel che persunas senza ina scolaziun professiunala sajan cleramein pli savens pertutgadas da povradad. L'iniziativa da las citads per la politica sociala pretenda perquei ch'i duai daventar pli simpel per questas persunas da far in diplom professiunal.

Citad da Cuira ha stuì sustegnair pli pauc

La citad da Cuira ha stuì sustegnair levet damain persunas l'onn passà en il rom da l'agid social. Il dumber è sa reducì malgrà la pandemia da corona per 0,9% – sin anc 1'113 persunas. Plinavant constattescha il rapport che la cumpart da fugitivs che retiran agid social è a Cuira sur la media svizra. Vitiers vegnia che cunzunt perchasas cun affons èn pli savens en l'agid social, spezialmain tals cun geniturs ch'educheschan persuls. Concret retira mintga quart perchasa a Cuira cun be in genitur agid social.

Il dumber da las persunas ch'han retratg da nov agid social a Cuira il 2021 è sa reducì per 7% cumpareglià cun l'onn avant. La medema reducziun da 7% resulta per tut las 14 citads svizras represchentadas.