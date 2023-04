2,5 milliuns francs per infrastructura d'ir cun velo

Per il project «graubünden Bike 2023–2026» ha la regenza concedì a la firma Allegra International SA a Puntraschigna ina contribuziun chantunala da totalmain 2,5 milliuns francs. Quai en il rom da la nova politica regiunala da la Confederaziun. La contribuziun vegn pajada mintgamai per la mesadad da la Confederaziun e dal chantun.

Cun realisar «graubünden Bike 2023–2026» vul il chantun metter in ulteriur accent sin il svilup dal traffic plaun. Tar quest project giaja betg mo per il temp liber, mabain er per il mintgadi, perquai che las possessuras ed ils possessurs d'abitaziuns secundaras sco er ils giasts dovrian en lur mintgadi privat e professiunal adina pli savens il velo, scriva la regenza vinavant.