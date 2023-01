cuntegn

Chantun Grischun - Trenadras da geniturs per famiglias cun difficultads

En tschintg vischnancas grischunas datti da nov trenaders u trenadras per geniturs. Ellas accumpognan ils geniturs durant lur emprims onns sco geniturs. In tal sustegn po gidar als uffants per avair meglras schanzas en scola pli tard, sco in studi mussa.