Las quatter ovras atomaras en funcziun Beznau 1 e 2, Leibstadt e Gösgen èn lunsch davent dal Grischun, en ils chantuns Soloturn ed Argovia. Tuttina datti plans en il Grischun per il cas ch'i capita in incap nuclear.

En Svizra datti actualmain quatter ovras atomaras ch'èn en funcziun: Beznau 1 e 2, Leibstadt e Gösgen. Quellas sa chattan en ils chantuns Argovia e Soloturn. Pia relativ lunsch davent dal Grischun, e tuttina datti plans tge ch'igl è da far sch'i capitass in incap en ina da quellas ovras. Quai declera Patrick Brunold ch'è coordinatur da la protecziun da la populaziun tar l'Uffizi da militar e protecziun civila dal chantun Grischun.

Pront per incaps nuclears

Responsabla è la Confederaziun, respectiv l'Inspecturat federal da la segirezza nucleara ENSI. Quel infurmescha ils chantuns uschè spert ch'i dat in incap en in'ovra atomara. I dettia ina prognosa davart il svilup, ed er infurmaziuns davart la radioactivitad che pudess sa derasar e las consequenzas. Sinaquai vegn il stab directiv dal chantun activ per lura realisar mesiras per proteger la populaziun - sche necessari.

I dependa adina quant fitg ch'il chantun è pertutgà. Sch'el è pertutgà acut, lura resunass l'alarm general, il signal per la populaziun da tschentar en il radio e là vegniss lura infurmà tge far.

Tut tenor vegniss lura infurmà sch'igl è da prender tablettas da jod u da prender ulteriuras mesiras. Tge che capita en il Grischun dependia dentant da divers facturs, per exempel era l'aura che pudess purtar ina nebla radioactiva u er plievgia radioactiva en il Grischun. Tge ch'è fitg probabel pussaivel è, ch'il Grischun stuess sa gidar cun chantuns pertutgads pli fitg e ch'el stuess prender si fugitivs dad auters chantuns. Plaz avess el tenor calculaziuns per radund 45'000 persunas.

Probabilitad per incap pli grond è fitg pitschna

Plans tge ch'igl è da far èn pia avant maun, ed i vegn era fatg exercizis per il cas ch'i capita insatge. Quai saja dentant fitg pauc probabel, uschia Patrick Brunold. Tenor la Confederaziun saja da quintar mo mintga 2,5 milliuns onns cun in incap pli grond. Sch'i capitass dentant propi insatge, lura vegniss quai char, la Confederaziun quinta cun donns da fin ad 80 milliardas francs.