En il Grischun indemnisescha il chantun las interpresas da nov cun 75% da las sperditas economicas. Tenor la communicaziun dal chantun correspunda quai da principi a la cumpart dals custs fixs. La regenza haja decidì d'indemnisar meglier las sperditas finanzialas pervi da la pandemia ed haja perquai augmentà la tariffa da contribuziun da 50 sin 75% – quai en il rom dal program per cas da direzza da chantun e Confederaziun.

Il chantun fa attent ch'interpresas che hajan gia inoltrà ina dumonda na stoppian betg inoltrar ina nova dumonda ed interpresas che hajan gia survegnì contribuziuns survegnian anc la contribuziun supplementara.

Da nov tanschan 15% sperdita en sparta serrada

Il chantun ha en pli decis ulteriuras adattaziuns: Da nov pon interpresas ch'èn be per part serradas, sco per exempel ina pasternaria cun ustaria, pretender che be la sparta serrada vegnia valitada. En quella sparta stueva il manaschi fin uss mussar si, che la sperdita muntia a pli che 40%. Da nov sto uss be pli vegnir cumprovà che la sperdita en il sectur serrà munta ad almain 15%. Vinavant vala per tals manaschis che la sperdita da l'entira interpresa sto muntar a 15% per survegnir agid finanzial.

Ultra da quai valan interpresas, che cuntanschan 70% da lur svieuta en il sectur ch'ha stuì vegnir serrà, sco cumplettamain serradas. Quai vala per exempel per ina pasternaria cun ustaria che generescha 70% da la svieuta en l'ustaria e 30% en la pasternaria. Fin uss era quella limita tar 80% da la svieuta.

Reglas per il commerzi en detagl

Da principi valan per il commerzi en detagl las medemas reglas sco per ils ulteriurs secturs. Suletta differenza è che las fatschentas ston inoltrar lur cifras davent dal 1. da mars 2020 fin ils 28 da favrer 2021 per pudair calcular la sperdita da svieuta.

Pervi d'ina nova schliaziun dad IT dal chantun per il commerzi en detagl, stoppian quellas fatschentas uss anc avair var duas emnas pazienza, fin ch'ellas possian inoltrar las dumondas, scriva il chantun. Cun la nova soluziun d'informatica avessi lura dentant tut dad ir svelt cun ils pajaments.