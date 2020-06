Anc quest mais vegn AutoDaPosta a prender en funcziun las lingias turisticas e stagiunalas. Vinavant cusseglia AutoDaPosta da consultar l'urari online avant che far in viadi. Ed er per las lingias turisticas vala il concept da protecziun pervia dal coronavirus.

AutodaPosta ha annunzià da puspè porscher las lingias turisticas en Grischun. Quai gia a partir da quest mais. Grazia a las schluccadas dal Cussegl federal saja puspè pussaivel da charrar sin las lingias che servan oravant tut al traffic per il temp liber. Dapi ils 11 da matg curseschan ils autos da posta gia tenor urari regular sin las lingias regiunalas.

Consultar l'urari avant in viadi

AutoDaPosta cusseglia dentant vinavant da consultar gist er per lingias turisticas l'urari online avant che far in viadi. Er per gruppas èsi uss puspè pussaivel da far reservaziuns. Tut tenor occupaziun da las lingias vegnan gruppas dentant sviadas sin lingias alternativas.

Ultra da quai èsi uss er puspè pussaivel da chargiar velos en ils autos da posta. Ils viagiaturs ston dentant chargiar en quels sezs. Sin tschertas lingias datti in obligatori da reservaziun per velos.

Anc betg messas en funcziun vegnan il mument las lingias da bus da notg.

Purtar mascras en autos cun blers viagiaturs

AutoDaPosta fa attent ch'il concept da protecziun vala er vinavant ed er sin las lingias turisticas. Ils viagiaturs èn dumandads da sa tegnair vid las reglas d'igiena dal BAG. Cura ch'i n'è betg pussaivel da tegnair ina distanza dad almain 2 meters tar auters viagiaturs, cusseglia AutoDaPosta urgentamain da purtar ina mascra da protecziun – quai per proteger sasez ma er ils auters viagiaturs. AutoDaPosta da sia vart sincerescha da nettegiar bain e savens ils vehichels, surtut er stangas da tegnair e buttuns.

Per proteger ils chauffers d'AutoDaPosta resta la porta davant dals bus serrada per viagiaturs, uschia er l'emprima lingia da seser. Il mument n'èsi anc betg pussaivel da cumprar bigliets tar ils chauffeurs d'AutoDaPosta. I vala dentant l'obligatori da bigliets – quels pon vegnir cumprads al spurtegl ubain online.

