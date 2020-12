Las lavurs principalas planisadas:

I dovra rempars per tegnair a mastrin ils dus flums, la Bondasca e la Maira.

Las trais punts existentas ston vegnir remplazzadas cun punts pli autas.

Las vias èsi da proteger cun mirs pli auts.

Plinavant vul ins spustar la fermada d’auto da posta e metter la lingia d’electricitad sut terra.

Betg mo proteger – era salvar

L’intent principal dal project saja da proteger Bondo e ses conturn da novas bovas ed auas grondas, han las autoritads da la Bregaglia explitgà la sonda passada cun preschentar il project via livestream.

La populaziun duai puspè pudair durmir ruassaivlamain

Finamira saja dentant era da salvar ils tratgs caracteristics e procurar per plivalur per ils abitants. Ils mirs per las punts duain betg mo consister da betun, mabain era esser fatgs cun crappa, sco mirs sitgs tradiziunals.

Plinavant veglian ins terrassar il grond rempar da la Bondasca. Las terrassas possian vegnir duvradas sco ierts u curtins per pumera.

Bregaglia paja radund 13 milliuns

Ils custs per las lavurs planisadas muntan a 42 milliuns francs. Da quai ha la vischnanca da pajar tranter 11,9 fin 13,3 milliuns. La fin da schaner decidan ils votants e las votantas da la Bregaglia davart il credit. Suenter han chantun e Confederaziun, che portan la gronda part dals custs, da decider.

Sche tut giaja senza incaps possian las lavurs cumenzar il settember 2021, di Fernando Giovanoli, il president communal da la Bregaglia. Ins quintia cun quatter onns per finir las lavurs.

Privel sch’i plova ditg

Il privel ch’ina bova sco il 2017 pericliteschia Bondo e ses conturn n’è anc betg tschessà, di il president communal. Ins na possia betg excluder ch’i rumpia puspè or grippa e material dal Piz Cengalo. Ed en la Val Bondasca saja restà enavos avant trais onns bler material – che pudess puspè sa metter en moviment sch’i plovia ditg.