L'interpresa da construcziun Kibag fa grevas renfatschas al cusseglier guvernativ Mario Cavigelli ed ha inoltrà in recurs da surveglianza. Ella discurra da maldiever d'uffizi dal schef dal departament d'insfrastructura, energia e mobilitad.

Mario Cavigelli mettia els sut squitsch e quai senza raschun, ha ditg il CEO da Kibag, Ueli Widmer al schurnal regiunal dad SRF.

La Kibag pretenda ch'ella na saja betg partizipada al cartel da construcziun, perquai ha ella era fatg recurs cunter il chasti dalla cumissiun da concurrenza WEKO.

Preistorgia cartel da construcziun: Durant plirs onns han numerusas firmas da construcziun grischunas fatg giu pretschs. Cura che quai è vegnì a la glisch ha la WEKO dà multas. Il chantun Grischun è sa cunvegnÌ cun las pli bleras firmas sin ina restituziun, ina sort enclegientscha.

La Kibag na vul er betg pajar al chantun Grischun la summa sin la quala il chantun è sa cunvegnì cun autras firmas. Quest agir dil cantun seigi illegitim di Widmer.

Renfatscha dal maldiever d'uffizi

En il recurs da surveglianza renfatscha la Kibag a Mario Cavigelli concretamain, ch'el haja sistematicamain disavantagià ella. Per ina surdada da lavur n'haja ella survegnì nagin contract ed in auter project saja vegnì tratg a la lunga. Vitiers intimeschia Cavigelli vischnancas da betg surdar lavurs a la Kibag (per exempel Cuira e San Murezzan).

L'inculpà Mario Cavigelli sa dosta cunter las renfatschas, er sch'el na vul il mument anc dar naginas intervistas. Envers il schurnal regiunal ha el ditg ch'ins na possia betg discurrer d'in maldiever d'uffeci. Il motiv da la Kibag sajan ils daners, ses motiv saja da manar correctamein ses uffizi.

Il recurs da surveglianza vegn uss examinà da la regenza grischuna. Mario Cavigelli prenda recusaziun.