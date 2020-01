Sco autras interpresas svizras ch'èn activas en la China ha er l'interpresa Hamilton a Panaduz prendì mesiras preventivas per cumbatter ch'il virus da corona sa derasa anc pli fitg. Ils radund 100 collavuraturs da Hamilton a Shanghai e Peking ston per il mument lavurar da chasa anora. Dentant er per ils radund 1'200 collavuraturs en il Grischun dettia mesiras, di il schef Andreas Wieland:

Nagins collavuraturs pon il mument viagiar en China

Il mument na pon nagins Chinais visitar la fatschenta

Collavuraturs che turnan da la China vegnan per in'emna en ina sort quarantina

Pertutgads èn 2 fin 3 emploiads che turnan proximamain da la China. Els na dastgan per radund in'emna betg ir en il biro a lavurar. Plinavant avessan radund 10 collavuraturs gì da viagiar il proxim temp en China, quest viadi è dentant desditg. Desditg è er in inscunter da vendita en l'Austria nua ch'era Chinais fissan stads preschents.

Emprim cas en Germania

En Germania è l'emprima infecziun cun il virus da corona vegnida cumprovada. In um da la Bavaria è s'infectà. Quai ha communitgà in pledader dal ministeri da sanadad a Minca. Il pazient saja tenor emprimas indicaziuns en in bun stadi. El vegnia surveglià medicinal e saja isolà.

Las persunas che sajan stadas en contact cun il pazient vegnian infurmadas a moda detagliada davart sintoms pussaivels, mesiras igienicas e las vias co il virus po sa derasar.

Nagin cas da corona en l'ospital da Triemli

Entant ha l'ospital da Triemli a Turitg pudì quietar: els n'han nagins cas da corona. Ils dus pazients suspectads d'esser s'infectads cun il nov virus da corona n'han betg el. Cun quai na datti en Svizra fin uss nagins cas confermads dal nov virus.

RTR novitads 07:00