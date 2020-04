Davent dad oz dastgan er vischnancas far votaziuns a l'urna per fatschentas urgentas, conferma Thomas Kollegger da l'Uffizi chantunal per vischnancas. Per exempel pon uschia er elecziuns communalas vegnir manadas atras, sche quai fa da basegn. Tuttina ha la vischnanca er la libertad da spustar elecziuns, sco quai che per exempel la vischnanca da Tavau ha fatg cun l'elecziun dal proxim ubain da la proxima landamma.

Er per autras decisiuns urgentas sco per exempel conceder credits che retardassan uschiglio projects planisads urgents pon vischnancas far votaziuns a l'urna. Uschia saja pussaivel da mantegnair las reglas da la Confederaziun che scumondan radunanzas communalas.