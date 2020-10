Ch’igl ha dà ils ultims dis gist en quatter scolas grischunas cas da corona è be ina casualitad. Concluder sin basa da quest augment da cas, che las scolas hajan en general in problem cun derasar il virus, è tenor il substitut da la media chantunala, Jörg Schneider, fallà.

Scolas n'han betg en general in problem d'infecziuns

Il dumber da cas da corona creschia en general cuntinuadamain en Svizra e deplorablamain er en Grischun, manegia Jörg Schneider, il substitut da la media chantunala. E cun ils cas che creschian, sajan era las differentas instituziuns pertutgadas. «Ina giada èsi ina chasa d’attempads, lura ina clinica e quella giada èn oramai las scolas pertutgadas.» Uschia ch’i na dettia er betg in problem general da las scolas, che quellas fissan pli fitg pertutgadas dal virus ch’autras instituziuns.

Che tut ils scolars vegnan bainprest puspè instruids a distanza, sco quai ch’igl è vegnì fatg durant il lockdown, na crai Jörg Schneider betg il mument. Per ordinar lez, na sajan betg mo las cifras d’infecziuns anc memia bassas, era na dettia quai anc nagins indizis che las scolas grischunas sajan en general in problem puncto derasaziun dal virus.

Da situaziun a situaziun, sco succedì uss en las scolas pertutgadas en l’Engiadin'Ota, fetschia quai bain senn d’instruir puspè a distanza. Gist sch’i pertutga ina regiun, nua che l'Uffizi da sanadad taxeschia la situaziun d’infecziuns sco alarmanta.

Mesiras per franar la derasaziun

Las mesiras necessarias per evitar il mument, ch’il virus sa derasia anc pli fitg, hajan els prendì ensemen cun las autoritads communalas. Sper metter en isolaziun e quarantina ils pertutgads, hajan els er ordinà da far tests da corona tar trais classas da la scola primara Grevas a San Murezzan, per uschia esser bun da franar meglier la derasaziun dal virus.

Obligatori da mascras?

Sche las mesiras prendidas han l’effect giavischà u sch’i dovra ulteriuras mesiras, vegnia a sa mussar ils proxims dis. Jörg Schneider spera dentant che quels cas hajan sensibilisà las persunas d’instrucziun ed ils giuvenils tant pli fitg, uschia ch’els vegnian voluntarmain a purtar mascra en scola en futur – avant ch’il chantun stoppia eventualmain in di ordinar quellas.

Cas a Zorten pli u main liquidà

Puncto la sanadad da las persunas d’instrucziun, ils uffants ed ils geniturs pertutgads en l’Engiadina, vai cun tuts da principi bain, conferma Jörg Schneider. «Nagin dals infectads ha stuì ir en l’ospital. Tuts èn a chasa e cun tuts vai en sasez bain. Grev malsaun n’è nagin.» A Zorten sajan entant tuts ch’eran en quarantina puspè turnads enavos en scola, uschia che lez cas è pli u main liquidà per il chantun.