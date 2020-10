Tar la Scol'auta da teologia a Cuira vegni a partir dad immediat puspè fatg instrucziun a distanza. La raschun è ch'il manader dal seminari da spirituals, Martin Rohrer è vegnì testà positiv sin il coronavirus.

Il pledader da l'uvestgieu, ha confermà in rapport dal portal online «kath.ch». Trais professers ch'han gì contact cun Rohrer, sajan entant en isolaziun. L'infecziun saja probabel capitada tar in curs per diacons en scolaziun. In dals participants, saja medemamain vegnì testà positiv.

