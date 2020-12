La regenza grischuna ha renovà la cunvegna da prestaziun tranter la Confederaziun ed il chantun per realisar las mesiras da sustegn per la cultura. Las mesiras vegnan finanziadas per ina mesadad da la Confederaziun e per l'autra mesadad dal chantun. Ellas duain gidar da mitigiar las consequenzas economicas da la pandemia.

Las contribuziuns per il 2020 èn gia vegnids deliberads dal chantun. Per l’auter onn duain las mesiras cuntinuar – sche la regenza e la cumissiun da gestiun approveschan in’ulteriur credit.

Indemnisaziuns da perditas

Survegnir indemnisaziuns duain interpresas da cultura per occurrenzas ch'èn vegnidas annulladas u spustadas ubain er per occurenzas che pon vegnir realisadas be cun restricziuns severas. Da nov vegnan però er sustegnids projects da transfurmaziun. Quai èn projects d'interpresas culturalas ch'han la finamira da s'adattar a las relaziuns ch'èn sa midadas pervia da corona.

Indemnisaziuns survegnan interpresas da cultura dentant er per lavur reducida. Sco lavur reducida valan er perditas da lavur che vegnan chaschunadas da mesiras uffizialas u d'autras circumstanzas che n'èn betg vegnidas influenzadas dal patrun.