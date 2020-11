«Il scumond da chantar è in scumond da s'exprimer»

Clau Scherrer e Rilana Cadruvi èn omadus engaschads tiers la Scola da musica Surselva. Uschia hajan els sezs ina situaziun pli comfortabla quai che pertutga la vart finanziala. Ils quitads restan dentant – per ils chors professiunals, per ils chors da laics e per l'entira vita culturala.

Sche insatgi scumonda da chantar, è quai sco da scumandar da s'exprimer. Sco sche insatgi schess, ti na dastgas betg discurrer pli, na dastgas betg dir tia opiniun. Quai è simplamain brutal."

Per Rilana Cadruvi che dirigia plirs chors è questa situaziun actuala era ina sfida per il futur. Per blers chors possia questa pausa sfurzada era muntar la fin. Quai vesian ins lura en 2 fin 3 onns.

Era sche els hajan ils davos mais fatg fitg bler concepts da segirtad per almain pudair chantar en pitschnas gruppas – ussa saja finì.