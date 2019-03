A la chatscha speziala èn l'onn passà bun 100 chatschaders dapli sa participads ch'anc in onn avant. Percunter datti adina damain persunas che van a la chatscha bassa.

L’onn passà èn dapli chatschaders ids a la chatscha speziala, numnadamain 2'021. Cumpareglià cun l’onn avant è quai in augment da passa 103 persunas. Avant 10 onns eran quai anc sulettamain 854 chatschaders e chatschadras. Quai scriva l’Uffizi da chatscha e pestga dal Grischun en ses rapport annual.

Percunter sajan tut en tut vegnidas vendidas damain patentas per la chatscha auta e bassa regulara. Cunzunt vegnian vendidas mintg’onn pli paucas patentas da chatscha bassa. Il 2018 èn uschia anc 1'436 persunas sa participadas a la chatscha bassa. Avant 10 onns eran quai anc 1'756 chatschaders e chatschadras.

Popularas sajan las cartas da giasts per la chatscha auta ch’èn vegnidas vendidas per la segunda giada. Il 2018 han 47 chatschaders cumprà ina tala carta. In onn avant eran quai anc 26 persunas.

Patentas da chatscha e permiss Patentas e permiss

2018

2017 2016 2015 Chatscha auta

5'483 5'532 5'512 5'507 Carta da giasts

47 26 Chatscha bassa

1'436 1'499 1'498 1'556 Chatscha speziala tschiervs e chavriels

2'021 1'918 2'075 1'650 Chatscha sin capricorns

241 263 252 255 Chatscha da guetta/lajetg

34 29 23 32 Permiss per chaun da chatscha

730 730 762 784 Total 9'992 9'972 10'122 9'784

Betg sajettà tants tschiervs sco planisà

Durant la chatscha regulara e la chatscha speziala n'èsi betg gartegià da sajettar tants tschiervs sco planisà. En tut èn vegnids sajettads l'onn passà 5'055 tschiervs (2'609 femellas e 2'446 mastgels). Planisà era stà da reducir il dumber da tschiervs per 5'430 animals.

Chavriels èn gia durant la chatscha auta vegnids sajettads 1'925. Cun quai ch'il plan da sajettar è vegnì ademplì cun quest dumber, n'hai en nagina regiun dal Grischun dà ina chatscha speziala sin chavriels.

E tar ils chamutschs èn vegnids sajettads dapli animals che planisà. En tut èn vegnids sajettads 3'378 chamutschs.

RR novitads 06:00