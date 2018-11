Dumber da dischoccupads: Cliccar sin ils onns per activar e deactivar las lingias per cumparegliar la dischoccupaziun da differents onns

Il mais d'october èn 1'511 persunas stadas dischoccupadas en il chantun Grischun. Cumpareglià cun l'october da l'onn avant èn quai 264 persunas pli pauc. La quota è sa sbassada dad 1,6% sin 1,4% cumpareglià cun l'october 2017. Cumpareglià cun il settember da quest onn è il dumber da dischoccupads creschì da 957 persunas sin 1'511. La quota da dischoccupaziun è s'auzada da 0,9% sin 1,4%.

Quota en Svizra uschè bassa sco dapi 10 onns betg pli

En Svizra resta la dischoccupaziun bassa. L'october era la quota da dischoccupaziun tar 2,4% e resta cun quai sin in nivel uschè bass sco ils ultims 10 onns betg pli. Quai ha communitgà il Secretariat da stadi per l'economia, Seco. En tut sajan la fin d’october bundant 107’000 dischoccupads stads registrads tar ils Centers regiunal per intermediaziun – 20% damain che l’october da l’onn passà.

