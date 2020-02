Reglas main severas per tombolas e lottos

Dretg da gieus per daners

Organisar tombolas e lottos en il Grischun duai vegnir pli simpel. Enstagl d'ina lubientscha da la vischnanca duai tanscher en il futur in'annunzia a l'uffizi chantunal responsabel. Quai propona la regenza grischuna en ina da trais missivas per la nova lescha chantunala da gieus per daners.

Da nov duai dentant valair ina summa maximala per tut las messas da 50'000 francs. Vinavant propona la regenza da liberalisar almain per part il dar poker en il Grischun – uschia duai quel vegnir lubì en il circul privat. Turniers da poker sco er automats da giugar per daners restan dentant scumandads ordaifer ils casinos.

Ord l'archiv

L'october 2019 ha RTR rapportà davart las sfidas d'organisar ina saira da lotto sco er davart il regl da quest gieu. Quai a l'exempel dal lotto organisà da l'Uniun da pestgaders da Sagogn.

RTR novitads 12:00