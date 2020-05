Er il sguard en la pressa porscha plitost irritaziun, tgi citescha studis ord la China che din ch'uffants sajan tuttina contagius sco creschids, tgi numna studis ord l'Islanda che din ch'uffants na sajan quasi mai infectads, e tgi crititgescha insumma tut ils studis. E Daniel Koch da l'Uffizi federal da sanadad di quai: «Igl è uschia ch'uffants na vegnan quasi betg infectads».

Dentant be paucs dis pli tard, en ina proxima conferenza da pressa, ha Matthias Egger, il president da la «Covid19 science task force», relativà: «Igl è uschia ch'uffants pon vegnir infectads, dentant betg uschè savens sco creschids e la malsogna sa mussa tar uffants pli flaivla. Uschia na po betg vegnir exclus, ch'els pon er dar vinavant il coronavirus, la dumonda è dentant quant effizient.»

Sinaquai ha er Daniel Koch anc ina giada precisà: Be ils uffants sauns na sajan nagin privel per il tat ubain la tatta.

Interpretaziun da la media chantunala

Suenter la conferenza da medias ha la media chantunala dal Grischun Marina Jamnicki interpretà per nus las decleraziuns da la runda d'experts. Ins stoppia guardar per l'ina sin las datas rimnadas e per l'autra stoppian ins interpretar quellas: «Sch'ins guarda sin las cifras da l'entir mund sa mussa, ch'uffants fan or be ina pitschna part dals cas. Or da quai motiv ha signur Koch deducì ch'uffants na sajan betg contagius. Jau pens dentant, che quai è ina pretensiun ristgada da dir quai uschè absolut. Sch'el ha gì raschun u betg vesain nus en duas emnas sche tats e tattas èn vegnids infectads da biadis u betg.»

Quai è tenor mai ina pretensiun ristgada da dir, ch'uffants na sajan betg contagius.

La resposta sin la dumonda schebain tats e tattas pon puspè dar stroclas a lur biadis na sa lascha pia betg respunder pauschal. Il tip da la media chantunala è: Tgi che vul far la segira, duai anc spetgar da dar la strocla.

Tge munta quai per la scola?

Per prender la decisiun da puspè avrir las scolas, sa basa l'Uffizi federal da sanadad sin in studi da l'Australia, nua che las scolas sajan stadas avertas. Quai studi mussia, che i saja «fitg darar il cas, ch'in uffant survegnia il virus en scola». Perquai saja quai nunproblematic da puspè avrir las scolas.