In studi da la banca UBS mussa, che chantuns cun bleras fatschentas pitschnas dovran pli ditg da sa revegnir da la crisa da corona. Er il Grischun è uschia in chantun. Tenor il manader dal Departament federal d'economia Guy Parmelin saja innovaziun tar las fatschentas fitg impurtant.

Per sustegnair las firmas durant la crisa da corona aveva la Confederaziun tranter auter pussibilità credits transitorics. Quels duain garantir a las interpresas lur liquiditad, per pudair pajar ils custs fixs. In'auter instrument saja la lavur curta.

Per il Cusseglier federal Guy Parmelin èsi dentant er cler, che betg tut las firmas vegnan a surviver. Quella tendenza mussa er in studi da l'UBS. Tenor quel haja mintga tschintgavel affar cun pli pac che diesch collavuraturs stuì serrar.

Innovaziun sco punct central

Las autoritads na possian dentant betg far tut. Er las interprendidras ed ils interprendiders sajan dumandads. In punct central per surmuntar la crisa saja innovaziun. I saja er la chaussa da mintga affarist d'analisar, sche l'agen concept dal manaschi è anc rentabel. Il cusseglier federal menziunescha ils restaurant sco exempel. El haja vis blers che sajan fitg innovativs, auters insumma betg. Quels vegnian er ad avair pli paucas schanzas en futur. Il manader dal Departament federal d'economia è da l'avis, ch'ils chantuns duain sustegnair ed accumpagnar ideas innovativas.

L'impressiun da Guy Parmelin è che bleras branschas sa midan. Co ch'ellas vegnan a vesair or cura che la crisa da corona è surmuntada, na possia el dentant betg dir.