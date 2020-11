Enfin uss haja il chantun duvrà var 1 milliun dals 10 milliuns francs reserva per l'economia dal Grischun, di cusseglier guvernativ Marcus Caduff a chaschun da l'inscunter mensil da la regenza. Dentant sch'il coronavirus tutga la stagiun d'enviern uschè fitg che per exempel las pendicularas e hotels stuessan serrar, na bastan 10 milliuns insumma betg. Caduff fa il quint: «Sche schon be ina pendiculara fa ina svieuta dad 80 milliuns per onn che crodan davent sch'essan nus cun tut las pendicularas bainbaud sin in dumber da trais cifras en ils milliuns».

Per quest mender cas, saja il departament er ensemen cun las regiuns e vischnancas vid definir criteris tge interpresas che duain en in tal szenari vegnir sustegnidas – perquai che per tuttas na tanschan lura ils daners betg. «En uschè in scenari fissi lura da spendrar interpresas ch'èn relevantas per il sistem, quai munta quellas che targessan er cun numerusas autras fatschentas sch'ellas stuvessan serrar.»