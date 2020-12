En general ha l'epidemiolog e commember da la taskforce per Covid-19 da la Confederaziun Marcel Tanner chapientscha ch'il Grischun lascha avert ils territoris da skis. Però possia quella via mo funcziunar uscheditg che ina e scadin sa tegnia vid las reglas ch'ils concepts da protecziun prevesan.

Ins na s'infectescha betg durant ir cun skis. Il problem è il star en colonna.

Infecziuns dettia nua che persunas han contact. En territoris da skis tutgian uschia las ustarias, las pendicularas e las colonnas tar ils puncts neuralgics. Per evitar ch'il virus sa derasa en tals lieus datti concepts da protecziun. Tenor Marcel Tanner ston quels però vegnir resguardads conscienziusamain, uschiglio na gidian quels nagut. Per che gliez na capita betg, ha il chantun Vallais engaschà persunal spezialisà, uschenumnads «covids-angels». Quellas persunas na duajan betg far da policist, mabain gidar la glieud e declerar tge ch'ella dastga far e tge betg.

Ils territoris da skis pon mo restar averts uscheditg che la situaziun en ils ospitals lubescha quai, sco er la regenza grischuna accentuescha adina puspè. Tenor l'epidemiolog datti anc auters facturs:

Sche nagin na sa tegn vid las reglas, sche mo la mesadad porta ina mascra, sch'i dat stretgas fullas da persunas durant star en colonna, lura ston ins dir ch'i na po betg ir vinavant uschia.

Ins stoppia pia gia bainbaud analisar la situaziun. Sch'ins constateschia gia lura che las reglas na vegnian betg resguardadas, lura stoppian ins trair las consequenzas necessarias, di il commember da la taskforce per Covid-19 da la Confederaziun, Marcel Tanner.