Radund 1'000 tests a di saja pussaivel da far, ha declerà Marcus Wolf il mainagestiun operativ da l'Arena Alva. Ils tests sajan tests da spida e funcziunian analog a quel da PCR. La differenza: ins possia simplamain spidar en in bischen pitschen e quella spida vegn lura tramessa en il labor. L'avantatg è che nagin fora enturn cun in bastunet en il nas. Il test saja renconuschì da la scienza. I saja il medem test ch'er l'Austria haja duvrà per far ils tests da massa.

Fin a 36 uras per il resultat

Per survegnir il resultat cuzzia en sasez be 8 uras. Per raschuns logisticas possia dentant cuzzar fin a 36 uras per survegnir il resultat. Ils tests vegnan numnadamain tramess be duas giadas a di en il labor.

Nagina annunzia

Cumenzar a testar vulan las pendicularas e las vischnancas gia quest'emna. Ad infurmar vegnian las vischnancas uschespert che tut saja pront. Per ils tests da massa na stoppian ins qua betg s'annunziar.