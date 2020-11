Sch'i va vinavant cun il coronavirus, na vegn il tschaiver betg ad avair lieu. E per esser sincer: Quai n'ha betg be consequenzas negativas.

Senza tschaiver na datti per exempel nagins custs ulteriurs per oropax. Las guggas na faschessan numnadamain betg lur musica, ch'è surtut in: dad aut. Vinavant n'avess ins betg dad ir las fins d'emna als tils en ils auters vitgs. La dumonda è insumma, daco ch'ins va be en in auter vitg, sch'il rest da la val è er là.

Ulteriurs arguments daco che nagin tschaiver n'è betg donn – dentant perfin in argument PER il tschaiver – datti da tadlar qua: