cuntegn

Tschaiver ord l'archiv - Dapi 40 onns vegn surtut fatg tschaiver en la Cadi

Ils tils da tschaiver a Mustér, Tujetsch, Trun e Glion èn annullads per quest onn. Qua chattais vus dentant in pitschen sitg dals tils dad auters onns, or da l'archiv da RTR.