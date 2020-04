Il president da la regenza grischuna Christian Rathgeb ed il commember da la regenza da la Lombardia Massimo Sertori vulan intensivar la controlla da las mesiras d’igiena e da protecziun en las vallads dals sid. Sin quai èn els sa cunvegnids en in discurs via video.

Il focus vulan il Grischun e la Lumbardia metter sin fatschentas pitschnas en il Puschlav ed en la Bregaglia, ch'èn colliadas stretgamain cun la Valtellina. Uschia han discutà Christian Rathgeb e Massimo Sertori. En lur discurs via video han els punctuà l'impurtanza dals cunfinaris e las cunfinarias talianas per las valladas dal sid. Per proteger quels uschè bain sco pussibel supplitgescha la regenza grischuna tut ils patruns da respectar rigurusamain las mesiras d’igiena e da protecziun. Plinavant supplitgescha il chantun er las uniuns economicas da sustegnair e sensibilisar lur commembers. Plinavant sajan els er vid examinar, co ins pudess metter a disposiziun alloschis bunmartgads per cunfinaris. Mesirar la temperatura dad els, sco quai che l'Italia pretenda, na saja da la vart svizra betg pussaivel scriva la regenza grischuna, quella decisiun stoppia la Confederaziun prender.