Andreas Züllig, il hotelier da Lai, resta vinavant president da HotellerieSuisse. La radunanza da delegads ha reelegì Züllig ed ils ulteriurs commembers da suprastanza per in'ulteriura perioda d'uffizi. Züllig ha accentuà che HotellerieSuisse veglia far tut per metter a disposiziun a ses commembers meds auxiliars per realisar las mesiras durant la crisa actuala.

Plinavant ha la radunanza virtuala er approvà il preventiv 2021 e las normas da classificaziun adattas per ils onns 2021 fin 25.