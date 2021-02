Strentg per la selvaschina – pli simpel per il luf

Per la selvaschina è la blera naiv in grond problem. Il luf percunter profita da questa situaziun. El segua a la selvaschina che sto sa fular tras la naiv e vegn uschia pli simpel da far preda dals animals debels e vegls. «Il luf va la via pli simpla», resumescha Armando Janett il guardiaselvaschina la strategia dals lufs.

Scumond da metter estga

Bunas experientschas hajan ins fatg cun scumandar da metter estga damanaivel da las vischnancas, agiunta Janett. Uschia na vegnian ils lufs betg attratgs. In problem saja dentant sche la selvaschina tschertgia pavel en las vischnancas. Alura na sajan ils lufs natiralmain er betg lunsch davent.