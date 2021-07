Alphüsli Spezialitäten / GR

Pulpa, chaschiel d'alp e turtas da nusch tutgan tar ils regalins ils pli populars tar quels da la Bassa che turnan da lur vacanzas en la muntogna. Grazia als stans dad Alphüsli chattian ins quests products autentics dal Grischun uss l'entir onn a tut ils martgads d'emna ed annuals en l'entira Svizra.

Senda da tschimas Neckertal, Mogelsberg / SG

Esser sin autezza dals egls cun las tschimas da las plantas ed uschia scuvrir ils misteris dal guaud e guardar sur mez dal Toggenburg. L'emprima senda da tschimas da la Svizra è naschida or da l'idea da promover il turissem lom en la regiun e da generar dapli valur en il Neckertal. Il succes n'ha betg spetgà ditg.

IG Hotels Gstaad Saanenland, Saanenmöser / BE

Ils hotels a Saanen, ch'èn sa colliads il 2015 ad ina communitad d'interress, van da hotels da famiglia enfin al manaschi da tschintg stailas. Ma tuts han la finala sumegliants process da fatschenta. Da metter ensemen quels, ha pussibilità als hotels in pass da svilup dal qual l'entira regiun profitescha oz.

Joghurts Dubosson Brégy, Troistorrents / VS

Sco schi savens, naschan las meglras ideas en cuschina. La schliaziun da Gaby Brégys per cumpensar il pretsch bass dal latg è naschida si d'alp cura ch'ella ha producì jogurt per l'entira famiglia. Ensemen cun ses figl Benjamin Dubosson ha ella cumenzà a promover ils jogurts. Oz è la famiglia il pli grond producent da jogurts producids a chasa en la part sut dal Vallais.

Timbaer Skimanufaktur, Appenzell-Steinegg / AI

Dano Waldburger ed Andreas Dobler produceschan skis da qualitad. Timbaer è ina cumbinaziun da «timber», il pled englais per lavur da lain e «baer», che duai regurdar a l'animal da vopna appenzellais. Ils skis cun coc da lain èn dapli ch'in souvenir. Els èn originals appenzellais cun grond potenzial per las pistas sin l'entir mund.

Working Point, Altdorf / UR

Vid il diever dal local da la fatschenta industriala Dätwyler ad Altdorf vesan ins il svilup dal mund da lavur. En l'anteriura chasa da persunal dal concern da tecnologia vegnan realisads oz workshops e plazzas da lavur surdadas a manaschis giuvens. Or da quai è naschida ina cuminanza da persunas da professiun ch'inspireschian in a l'auter.